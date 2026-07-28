الثلاثاء   
   28 07 2026   
   13 صفر 1448   
   بيروت 15:59
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    النائب الموسوي: الوزير رجّي لم يقم بتمثيل مصالحه والتعبير عن همومه ومشاكله الأساسية، بل يشغل نفسه دائماً في التبرير للعدو الاسرائيلي

      مواضيع ذات صلة

      ناصر الدين: برنامج التدريب الوبائي يعزز جاهزية لبنان لمواجهة الأوبئة

      ناصر الدين: برنامج التدريب الوبائي يعزز جاهزية لبنان لمواجهة الأوبئة

      “اللقاء الوطني للعاملين في القطاع العام”: الحكومة تعتمد سياسة ممنهجة لتجويعنا

      “اللقاء الوطني للعاملين في القطاع العام”: الحكومة تعتمد سياسة ممنهجة لتجويعنا

      النائب الموسوي: الوزير رجّي يحتاج الكثير لإثبات وطنيته خاصة وأنه يمارس الدعوة إلى الفتنة والتصادم بين الجيش وشعب لبنان المقاوم

      النائب الموسوي: الوزير رجّي يحتاج الكثير لإثبات وطنيته خاصة وأنه يمارس الدعوة إلى الفتنة والتصادم بين الجيش وشعب لبنان المقاوم