الثلاثاء   
   28 07 2026   
   13 صفر 1448   
   بيروت 15:59
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    لبنان

    الصمد: محاولات لتقويض اتفاق الطائف والتعدي على صلاحيات مجلس الوزراء ورئيس الحكومة

      حذر النائب جهاد الصمد، في مؤتمر صحافي عقده في مجلس النواب الثلاثاء، من محاولات تستهدف تقويض اتفاق الطائف والتعدي على الصلاحيات الدستورية لمجلس الوزراء ورئيس الحكومة، معتبرًا أن ” ما يجري يشكل سعيًا لإعادة الممارسة السياسية إلى ما قبل الطائف”.

      واتهم الصمد “العهد الحالي بتجاوز صلاحيات السلطة التنفيذية”، مشيرًا إلى “مصادرة دور مجلس الوزراء والتدخل في عمل الوزارات والإدارات العامة، وفرض تعيينات في مواقع تابعة لرئاسة الحكومة، إضافة إلى اعتبار إعلان رئيس الجمهورية بشأن اتفاق الإطار من البيت الأبيض مخالفًا للدستور، لكون إبرام المعاهدات والاتفاقيات يتم وفق الآليات الدستورية”.

      وأكد الصمد أن “اتفاق الطائف أنهى الحرب الأهلية وحدد بوضوح صلاحيات السلطات الدستورية”، محذرًا من “تكريس أعراف جديدة تتجاوز النصوص الدستورية، ما قد يؤدي إلى فوضى دستورية وإعادة البلاد إلى مرحلة ما قبل الطائف”.

      ودعا الصمد “جميع القوى السياسية إلى تجاوز الخلافات والالتفاف حول الدفاع عن الدستور ووثيقة الوفاق الوطني، حفاظًا على انتظام عمل المؤسسات ومنع المساس بالتوازنات التي أرساها اتفاق الطائف”.

      المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

      مواضيع ذات صلة

      ناصر الدين: برنامج التدريب الوبائي يعزز جاهزية لبنان لمواجهة الأوبئة

      ناصر الدين: برنامج التدريب الوبائي يعزز جاهزية لبنان لمواجهة الأوبئة

      “اللقاء الوطني للعاملين في القطاع العام”: الحكومة تعتمد سياسة ممنهجة لتجويعنا

      “اللقاء الوطني للعاملين في القطاع العام”: الحكومة تعتمد سياسة ممنهجة لتجويعنا

      النائب الموسوي: الوزير رجّي يحتاج الكثير لإثبات وطنيته خاصة وأنه يمارس الدعوة إلى الفتنة والتصادم بين الجيش وشعب لبنان المقاوم

      النائب الموسوي: الوزير رجّي يحتاج الكثير لإثبات وطنيته خاصة وأنه يمارس الدعوة إلى الفتنة والتصادم بين الجيش وشعب لبنان المقاوم