الأحد   
   03 08 2025   
   9 صفر 1447   
   بيروت 20:33
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    القوات المسلحة اليمنية: عمليتان ضربتا هدفين عسكريين للعدو الصهيوني في منطقتي يافا وعسقلان المحتلتين