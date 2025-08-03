الأحد   
   03 08 2025   
   9 صفر 1447   
   بيروت 20:32
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    مراسل المنار: محلقتين إسرائيليتين معاديتين استهدفتا حفارة كانت مركونة في بلدة يارون – حي الفوارة وذلك عبر القاء قنبلتين مما أدى الى اشتعالها وتضررها