الأحد   
   03 08 2025   
   9 صفر 1447   
   بيروت 18:56
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    هيئة شؤون الأسرى: استشهاد المعتقل الإداري أحمد سعيد صالح طزازعة (20 عاما) من محافظة جنين في سجن مجدو الإسرائيلي