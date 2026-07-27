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    سي.بي.سي الكندية: تعرّض القنصلية الأميركية وسط تورنتو لإطلاق نار للمرة الثانية هذا العام وسط فرار السيارة المشتبه بها

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