الأحد   
   03 08 2025   
   9 صفر 1447   
   بيروت 18:56
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    الاحتلال يقتحم عددًا من القرى والبلدات في الريف الشرقي لمدينة جنين ويدفع بتعزيزات إضافية لقواته في المخيم