ماذا كشفت محادثة بين نتنياهو وغراهام عن حرب لبنان؟

بثت قناة “i24” الاسرائيلية ما أسمته “مقطعاً نادراً من محادثة بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والسيناتور ليندسي غراهام خلال ما يُمسى “زئير الأسد” عدوان 28 شباط 2026 على ايران.

وفي التفاصيل، يظهر المقطع أن رئيس الوزراء الإسرائيلي منع السيناتور الجمهوري الراحل ليندسي غراهام من محاولة إقناع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالانضمام إلى “إسرائيل” في عدوانها على لبنان.

وبحسب التقرير، الذي استند إلى مشاهد لم تُنشر سابقًا من فيلم وثائقي عن غراهام تم تصويره قبل وفاته في وقت سابق من هذا الشهر، كان السيناتور يخطط للسفر إلى ولاية فلوريدا في بداية آذار/مارس “لإقناع ترامب بدعم تدخل أمريكي مباشر في المواجهة مع حزب الله.”

وفي الحوار الذي جاء في الفيديو، قال غراهام: “سأجتمع مع الرئيس في نهاية هذا الأسبوع وسأحاول إقناعه بالانضمام إلى الحملة في لبنان”.

نتنياهو: “لقد فكرت في الجانب الآخر، نحن نركز على إيران. إذا قلنا لحزب الله أننا سنذهب إلى النهاية، فلن يكون لديهم خيار سوى المضي قدمًا معنا. في الوقت الحالي، نحن لا نرغب في ذلك”.

هذا وأعلن مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الجمعة، أن نتنياهو سيزور العاصمة الأمريكية واشنطن الأسبوع المقبل، للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والمشاركة في مراسم تأبين السيناتور الجمهوري الراحل ليندسي غراهام.

المصدر: إعلام أجنبي