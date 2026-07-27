الإثنين   
   27 07 2026   
   12 صفر 1448   
   بيروت 13:40
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    مراسل المنار: جنود الاحتلال يحرقون عدداً من المنازل في بلدة بيت ياحون

      مواضيع ذات صلة

      لجنة حقوق الإنسان الإيرانية: الهجوم الأوكراني على السفينة الإيرانية يُعد انتهاكاً لالتزامات الدول بحماية أرواح الأشخاص

      لجنة حقوق الإنسان الإيرانية: الهجوم الأوكراني على السفينة الإيرانية يُعد انتهاكاً لالتزامات الدول بحماية أرواح الأشخاص

      النائب علي فياض: السلطة تتنازل والعدو يتمادى والمقاومة باقية وثابتة

      النائب علي فياض: السلطة تتنازل والعدو يتمادى والمقاومة باقية وثابتة

      روسيا تكشف عن أضخم مناجم الفضة على أراضيها

      روسيا تكشف عن أضخم مناجم الفضة على أراضيها