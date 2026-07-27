انهيار أرضي في منجم ذهب رئيسي بجزر سليمان وسط تقارير عن سقوط ضحايا

وقع انهيار أرضي في منجم ذهب رئيسي في جزر سليمان، وفق ما أفاد به المكتب الوطني لإدارة الكوارث في الدولة الواقعة بالمحيط الهادئ، الاثنين.

ويُعد منجم “غولد ريدج”، المملوك لشركة صينية، من أبرز المساهمين في اقتصاد جزر سليمان، وقد بدأت أعمال توسعته خلال العام الماضي.

وامتنعت شرطة جزر سليمان الملكية عن التعليق على عدد الضحايا، بعدما أفادت صحيفة “إن ديبتيف سولومونز” المحلية بانتشال 10 جثث من موقع المنجم.

وأكد المكتب الوطني لإدارة الكوارث، في تصريح لوكالة فرانس برس، وقوع الانهيار الأرضي في المنجم الواقع على بعد نحو 25 كيلومترًا إلى الجنوب الشرقي من العاصمة هونيارا.

وفي هونيارا، أعلن المستشفى الوطني المرجعي استعداده لاستقبال ضحايا الحادث.

وقال ليريكس أليك، أحد العاملين في المستشفى، لوكالة فرانس برس، إنه تم تسجيل عدد من الوفيات جراء الحادث.

وأظهرت صور ومقاطع فيديو نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي جرافات تعمل على إزالة الصخور والأتربة المنهارة في موقع المنجم.

وتُعد شركة “وانغوو الدولية للتعدين” الصينية المالك الرئيسي لمنجم “غولد ريدج للتعدين”، وكانت قد أعلنت في أيار/مايو الماضي أن المنجم أسهم بنحو ربع الناتج المحلي الإجمالي لجزر سليمان خلال العام الماضي.

ولم تستجب شركتا “غولد ريدج” و”وانغوو الدولية للتعدين” لطلبات التعليق على الحادث.

وكان رئيس الوزراء الجديد، ماثيو ويل، قد أشار مؤخرًا إلى تنفيذ إصلاح شامل لقطاع التعدين، بهدف زيادة الإيرادات المخصصة لدعم الاقتصاد المحلي.

المصدر: أ.ف.ب.