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   12 صفر 1448   
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    الخارجية الايرانية: على الاطراف التي تعتبر نفسها داعمة لأوكرانيا تحمل تداعيات اعتداء كييف على سفينة ايرانية

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