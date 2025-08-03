الأحد   
   03 08 2025   
   9 صفر 1447   
   بيروت 17:14
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    وزارة الصحة في غزة: (119) شهيداً و(866) جريحاً خلال الساعات الماضية ليرتفع عدد الشهداء منذ بدء العدوان إلى (60839) والجرحى إلى (149588)