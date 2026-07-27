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    تقارير مصورة

    تقرير مصور | من بعلبك.. تأكيد على حماية وحدة الجيش والدعوة إلى إلغاء اتفاق الإطار

    أكد رئيس حزب الراية الوطني علي يوسف حجازي أن الجيش اللبناني سيبقى المؤسسة الوطنية الجامعة التي يجب الحفاظ على وحدتها، مشددًا على رفض زجه في أي مواجهة داخلية.

    وخلال كلمة ألقاها في الاحتفال التأبيني الذي أقامه حزب الراية في ذكرى أربعين الشهيد علي فهد ياغي في بعلبك، اعتبر حجازي أن الهدف الأول مما وصفه بـ”اتفاق الإطار” هو إحداث صدام بين المقاومة والجيش، مؤكداً أن ذلك “لن يتحقق”.

    من جهته، دعا عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب ينال صلح رئيس الجمهورية إلى إلغاء اتفاق الإطار، معتبراً أنه “لن يؤدي إلى تحرير الأرض، بل سيجعل لبنان رهينة”، وفق تعبيره.

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