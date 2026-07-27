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    الجيش الايراني: لن يتهاون قيد أنملة في مسار حماية وصون استقلال الوطن الإسلامي ووحدة أراضيه وسيرد على اعتداءات الأعداء بردّ أشد

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