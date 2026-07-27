النائب حسن عز الدين من صريفا: اتفاق الإطار استجلب الاحتلال والهدف نزع سلاح المقاومة

أحيا حزب الله في بلدة صريفا الحفل التكريمي لشهيد المقاومة الإسلامية المجاهد مصطفى حسين عيد “أبو تراب”، الذي ارتقى في معركة العصف المأكول، بحضور عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن عز الدين، إلى جانب عائلة الشهيد وفعاليات سياسية ودينية واجتماعية وحشد من الأهالي.

وفي كلمته، اعتبر النائب حسن عز الدين أن تصريحات وزير الخارجية الأميركي بشأن لبنان تؤكد أن أولوية الإدارة الأميركية تتمثل في نزع سلاح المقاومة، معتبراً أن هذا السلاح يشكل عنصر القوة والقدرة للبنان في مواجهة العدو الإسرائيلي.

وقال إن المفاوضات المباشرة أفضت إلى ما وصفه بـ”اتفاق الإطار”، معتبراً أن هذا الاتفاق “استجلب العدو ليبقى محتلاً للأرض”، ومشيراً إلى أن الولايات المتحدة لم تقدم أي ضمانات للبنان، بل ربطت أي التزامات بتحقيق أهدافها السياسية والأمنية.

وأضاف عز الدين أن الاحتلال يواصل تثبيت وجوده في الأراضي اللبنانية من خلال التمركز وبناء المواقع وتنفيذ عمليات التدمير والتجريف، معتبراً أن السلطة اللبنانية “ضيعت الأولويات والثوابت الوطنية” ولم تتعامل مع هذه الوقائع بما يفرضه الواجب الوطني.

وأكد أن الهدف الاستراتيجي للمشروع الأميركي والإسرائيلي هو إنهاء دور المقاومة وإضعاف حضورها السياسي، معتبراً أن هذه المخططات لن تنجح في تحقيق أهدافها، وأن المقاومة ستواصل التمسك بدورها في الدفاع عن لبنان وسيادته.