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   11 صفر 1448   
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    وسائل إعلام إيرانية: انفجار ناقلة نفط مخالفة بعد اصطدامها بلغم بحري في مضيق هرمز

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