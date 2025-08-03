الأحد   
   03 08 2025   
   9 صفر 1447   
   بيروت 13:45
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    حركة حماس: إن اقتحامات قطعان المستوطنين وقيامهم بجولات استفزازية ورفع أعلام الاحتلال وعلم مرسوم عليه الهيكل المزعوم وكتب عليه بالعربية “بيت الله العالمي” لن تفلح في تهويده أو فرض واقع جديد عليه والعبث في هويته العربية الإسلامية