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   11 صفر 1448   
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    وزارة الدفاع الروسية: استهداف مراكز لوجستية وورش لإنتاج المسيرات بعيدة المدى ومواقع لتخزينها ومرافق للبنية التحتية للوقود والطاقة والنقل تابعة للجيش الاوكراني

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