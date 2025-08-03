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حركة حماس: ما شهدته باحات المسجد الأقصى المبارك صباح اليوم من اقتحامات واسعة جريمة متصاعد بحق المسجد وإمعان في العدوان الممتدّ على شعبنا الفلسطيني وأرضه