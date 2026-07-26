صحيفة إسرائيل اليوم العبرية: في ضوء التوترات الأمنية والمخاوف من التصعيد مع إيران سيُعقد اجتماع الحكومة الإسرائيلية المتوقع عقده اليوم ظهراً في منشأة آمنة تحت الأرض