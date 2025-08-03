الأحد   
   03 08 2025   
   9 صفر 1447   
   بيروت 11:54
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    مراسل المنار: محلقة صهيونية تستهدف غرفة و جرافة وآلية في محيط جبانة بلدة كفركلا جنوبي لبنان ليلاً