الأحد   
   03 08 2025   
   9 صفر 1447   
   بيروت 11:53
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    مراسل المنار: 4 شهداء واصابة آخرين قرب مركز توزيع المساعدات في محور نتساريم وسط قطاع غزة