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   10 صفر 1448   
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    أمين المجلس الاعلى للأمن القومي الايراني: إطلاق النار المستمر الموجه سيستمر حتى الاستسلام الكامل للعدو

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