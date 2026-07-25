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      مصادر طبية : ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 73,317 شهيدًا و173,961 مصابًا منذ السابع من تشرين الأول 2023

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