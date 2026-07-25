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   10 صفر 1448   
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    هيئة عمليات الملاحة التجارية البريطانية: تلقينا بلاغا عن واقعة شملت ناقلة وقوات عسكرية في خليج عمان أمس

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