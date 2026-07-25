السبت   
   25 07 2026   
   10 صفر 1448   
   بيروت 12:07
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    الهلال الأحمر الفلسطيني: مستوطنون يهاجمون بلدة جيت شرقي قلقيلية بالضفة الغربية

      مواضيع ذات صلة

      عراقجي: واشنطن كانت تسعى الى دفع الامور نحو التصعيد وهي التي انتهكت الاتفاق وأوصلت الامور الى الوضع الراهن

      عراقجي: واشنطن كانت تسعى الى دفع الامور نحو التصعيد وهي التي انتهكت الاتفاق وأوصلت الامور الى الوضع الراهن

      وزير الخارجية الإيراني: كان على واشنطن التشاور معنا لإضافة أو حذف أي ممر بهرمز لتصبح في إطار البند الخامس

      وزير الخارجية الإيراني: كان على واشنطن التشاور معنا لإضافة أو حذف أي ممر بهرمز لتصبح في إطار البند الخامس

      هيئة عمليات الملاحة التجارية البريطانية: تلقينا بلاغا عن واقعة شملت ناقلة وقوات عسكرية في خليج عمان أمس

      هيئة عمليات الملاحة التجارية البريطانية: تلقينا بلاغا عن واقعة شملت ناقلة وقوات عسكرية في خليج عمان أمس