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   10 صفر 1448   
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    مراسل المنار: نفذ العدو صباحا تفجيرا في بلدة حداثا سبقه عملية تمشيط باتجاه اطراف البلدة

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