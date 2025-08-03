الأحد   
   03 08 2025   
   9 صفر 1447   
   بيروت 05:49
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    صحيفة “معاريف” عن ضابط احتياط بجيش الاحتلال:  الجهد العسكري استنفذ والضغط العسكري في غزة لن يؤدي إلى إحداث تغيير وحماس انتزعت أثمانا باهظة من الجيش عبر حرب عصابات قد تستمر سنوات