الجمعة   
   24 07 2026   
   9 صفر 1448   
   بيروت 19:05
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    حزب الله يدين المجزرة الإجرامية التي ارتكبها الكيان الصهيوني الإرهابي بحق أهالي قرية تل جنوب نابلس الذين انتفضوا وخرجوا بكل بسالة وشجاعة للتصدي لقطعان المستوطنين

      مواضيع ذات صلة

      دعوات للحفاظ على السيادة اللبنانية ورفض أي تنازل تحت الضغط في خطب الجمعة

      دعوات للحفاظ على السيادة اللبنانية ورفض أي تنازل تحت الضغط في خطب الجمعة

      بالفيديو | مشاهد من الموقع الذي أصيب فيه ضابط بجيش الاحتلال الاسرائيلي وحارس مستوطنة، وأصيب فلسطينيون بجراح خطيرة قرب قرية تل جنوب غرب نابلس

      بالفيديو | مشاهد من الموقع الذي أصيب فيه ضابط بجيش الاحتلال الاسرائيلي وحارس مستوطنة، وأصيب فلسطينيون بجراح خطيرة قرب قرية تل جنوب غرب نابلس

      مراسل المنار: محلقة معادية ألقت قنبلة صوتية ثانية في اجواء المنصوري

      مراسل المنار: محلقة معادية ألقت قنبلة صوتية ثانية في اجواء المنصوري