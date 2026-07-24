حزب الله يتوجه بالتحية إلى أهالي قرية تل الثائرين ويشيد بالتصدي البطولي وبالشاب الفدائي الذي تمكن بشجاعة من انتزاع سلاح أحد المستوطنين المعتدين وقتل أحدهم وأصاب آخرين بجروح