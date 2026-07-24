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    الحرس الثوري الإيراني: نفذنا هجومًا ساحقًا على القاعدة الأمريكية في الأزرق بالأردن ودمّرنا منظومة دفاع جوي من طراز باتريوت ومنطاد تجسس في أربيل

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