الأحد   
   03 08 2025   
   9 صفر 1447   
   بيروت 01:59
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    المكتب الاعلامي الحكومي: الاحتياجات الفعلية اليومية لقطاع غزة لا تقل عن 600 شاحنة من المواد الإغاثية والوقود لتلبية الحد الأدنى من متطلبات الحياة في ظل الانهيار الكامل للبنية التحتية بسبب حرب الإبادة