نقابة عمال الكهرباء: اضراب تحذيري الاثنين والثلثاء المقبلين داخل مراكز العمل



عقدت نقابة عمال ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان اجتماعاً، لعرض “ما اقر في مجلس الوزراء والذي يتضمن اقرار خطة الكهرباء، فصل انشطة المؤسسة واعادة هيكلتها، في خطوة تعتبرها تمهيداً لتفكيك هذا المرفق الوطني”.

واعلنت في بيان، انها “كانت قد طلبت من رئيس الحكومة والوزراء اشراكها بالتعديلات وبخاصة التي تتعلق بحقوق ومكتسبات وضمان ديمومة عمل العمال والمستخدمين ، كما دعت المديريات كافة، عند الطلب منهم أي مستند او تحضير دفاتر شروط بغية توسيع صلاحيات شركات مقدمي الخدمات، الى ابلاغها قبل أي اجراء يذكر ليبنى على الشيء مقتضاه “.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام