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المكتب الاعلامي الحكومي: تعرضت غالبيتها للنهب والسرقة نتيجة حالة الفوضى الأمنية التي يُكرّسها الاحتلال بشكل منهجي ضمن ما بات يُعرف بسياسة “هندسة الفوضى والتجويع”