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   9 صفر 1448   
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    انخفاض أسعار العقود الآجلة للنفط بأكثر من 4 دولارات إلى 96.48 دولارًا للبرميل

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