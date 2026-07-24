حرس الثورة الإسلامية: استهدفنا ثلاثة مستودعات لتخزين الذخائر والمعدات في القاعدة الأمريكية الواقعة في العديري بالكويت وبرج مراقبة الأسطول البحري الأمريكي الخامس في البحرين