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    حرس الثورة الإسلامية: استهدفنا ثلاثة مستودعات لتخزين الذخائر والمعدات في القاعدة الأمريكية الواقعة في العديري بالكويت وبرج مراقبة الأسطول البحري الأمريكي الخامس في البحرين

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