الجمعة   
   24 07 2026   
   9 صفر 1448   
   بيروت 12:54
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    تقارير مصورة

    الاحتلال يواصل اعتداءاته على الجنوب.. غارات وتفجيرات تطال بلدات حدودية

    تحت غطاء اتفاق الإطار مع السلطة اللبنانية، يواصل العدو الإسرائيلي اعتداءاته على جنوب لبنان، وسط استمرار الخروقات والغارات على البلدات والقرى الجنوبية.

    وفي هذا السياق، شنّ الطيران الحربي المعادي مساء أمس غارتين على بلدة دير سريان بعد غارتين نفذتهما طائرات مسيّرة، كما استهدف منطقة وادي الخنازير في محيط بلدة القصير، إضافة إلى قصف منطقة علي الطاهر بعدد من القذائف المدفعية.

    كما نفّذ جيش الاحتلال تفجيرات في بلدات الخيام، مركبا، حداثا، كونين، الطيري، وعند أطراف المنصوري – مجدل زون.

    وفي ساعات الصباح، استهدفت مدفعية العدو مدينة الخيام بالتزامن مع تنفيذ عمليات تمشيط بالأسلحة الرشاشة.

    وكانت قوات الاحتلال قد استهدفت أمس سيارة إسعاف تابعة للهيئة الصحية الإسلامية في النبطية الفوقا، ما أدى إلى إصابة مسعفين بجروح.


    ومن جنوب لبنان ينضم إلينا مراسلنا هاشم السيد حسن.

    مواضيع ذات صلة

    حرس الثورة الاسلامية:نحذر جميع المواطنين في الدول التي تنتشر فيها القوات الأمريكية ابتعدوا فوراً لمسافة 500 متر عن أماكن الإقامة التمويهية والسرية للعسكريين الأمريكيين

    حرس الثورة الاسلامية:نحذر جميع المواطنين في الدول التي تنتشر فيها القوات الأمريكية ابتعدوا فوراً لمسافة 500 متر عن أماكن الإقامة التمويهية والسرية للعسكريين الأمريكيين

    الاحتلال يصعّد اقتحاماته بالضفة.. إصابة واعتقالات ومحاصرة منزل بجنين

    الاحتلال يصعّد اقتحاماته بالضفة.. إصابة واعتقالات ومحاصرة منزل بجنين

    شهيد برصاص الاحتلال على حاجز مخيم شعفاط في القدس

    شهيد برصاص الاحتلال على حاجز مخيم شعفاط في القدس