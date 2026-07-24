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    رويترز عن بيانات ملاحية: حركة السفن في مضيق هرمز استقرت عند 3 سفن يوميا خلال الأيام الثلاثة الماضية

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