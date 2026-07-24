نائب ممثل إيران بالأمم المتحدة السفير غلام حسين درزي: ستواصل إيران ممارسة حقها الأصيل في الدفاع عن النفس وفق المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة لحماية شعبها وسيادتها