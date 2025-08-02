السبت   
   02 08 2025   
   8 صفر 1447   
   بيروت 22:52
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    والد الجندي الصهيوني الأسير في غزة روم بريسلافسكي: ابني يحتضر يا نتنياهو وأنت من تخلّى وأنت من أفشل الصفقات