السبت   
   02 08 2025   
   8 صفر 1447   
   بيروت 22:52
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    سرايا القدس: بعد استهداف القوة الصهيونية في خانيونس رصدنا هبوط طائرة مروحية وإطلاق نار وقنابل دخانية في المكان لإجلاء المصابين