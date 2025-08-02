السبت   
   02 08 2025   
   8 صفر 1447   
   بيروت 22:52
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    سرايا القدس: استهدفنا بالاشتراك مع لواء العامودي – كتائب الأقصى مقر لجيش العدو الصهيوني في محيط شارع 5 بمدينة خانيونس بصاروخ من نوع (107)