الهيئة الصحية الإسلامية: إصابة اثنين من المسعفين باستهداف إسرائيلي اثناء قيام فريق الدفاع المدني بواجبه الإنساني في تفقد مكان الغارة الأولى في حي البريد – بلدة النبطية الفوقا