الخميس   
   23 07 2026   
   8 صفر 1448   
   بيروت 18:18
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    محمد باقر قاليباف في منشور حول تجاوز سعر برميل النفط الـ100 دولار: أرادوا معاقبة إيران فعاقبوا أنفسهم بأسعار نفط من 3 أرقام

      مواضيع ذات صلة

      هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية: مضيق هرمز لا يزال مغلقًا وعدد من السفن بانتظار الحصول على تصاريح العبور

      هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية: مضيق هرمز لا يزال مغلقًا وعدد من السفن بانتظار الحصول على تصاريح العبور

      بريطانيا: موجة الحر تبدّد 24 مليون ساعة عمل وتكلّف 1.54 مليار دولار

      بريطانيا: موجة الحر تبدّد 24 مليون ساعة عمل وتكلّف 1.54 مليار دولار

      تقرير مصور | أساتذة اللبنانية يعتصمون احتجاجاً على تأخير ملف التفرغ

      تقرير مصور | أساتذة اللبنانية يعتصمون احتجاجاً على تأخير ملف التفرغ