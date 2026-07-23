الوزير جابر يبحث مع وزير الصحة في تعزيز المستشفيات الحكومية

استقبل وزير المالية ياسين جابر وزير الصحة العامة ركان ناصر الدين، حيث جرى عرض للأوضاع التي تواجه المستشفيات الحكومية وسبل تعزيز دورها في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين، ولا سيما في ظل التحديات المالية والاقتصادية الراهنة.

وتناول البحث واقع التقديمات الصحية وآليات دعم المستشفيات الحكومية بما يمكّنها من الاضطلاع بدورها على نحو أكثر فاعلية، من خلال تحسين قدراتها التشغيلية وتعزيز إمكاناتها البشرية والتقنية، بما ينعكس إيجاباً على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف المناطق.

كما استعرض الوزيران موضوع قرض البنك الدولي المخصص لدعم القطاع الصحي، والسبل الكفيلة بالإفادة منه لتطوير وتجهيز المستشفيات الحكومية، بما يشمل تحديث المعدات الطبية وتعزيز البنية التحتية ورفع جهوزية هذه المستشفيات، بما يواكب الحاجات المتزايدة ويؤمن استدامة الخدمات الصحية العامة.

اجتماع مع البنك الدولي

في مجال آخر، عقد جابر اجتماعاً مع وفد من البنك الدولي، بحضور مدير المالية العام جورج معراوي، إلى جانب فريق الوزارة ووحدة إدارة المشروع، خُصص لمراجعة التقدم المحرز في تنفيذ مشروع الإدارة المالية العامة المموّل من البنك الدولي، واستعراض أولويات المرحلة المقبلة.