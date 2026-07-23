وزير الزراعة اللبناني: أضرار الحرب تطاول 22.5% من الأراضي الزراعية

كشف وزير الزراعة نزار الهاني أن المسوحات الأولية التي أعدّتها الوزارة أظهرت أن الأضرار الناجمة عن الحرب، إضافة إلى خسائر حرب عام 2024، طالت نحو 22.5% من إجمالي المساحات الزراعية في لبنان، مشيراً إلى أن قيمة الخسائر تجاوزت مليار دولار.

وأوضح الهاني، في حديث إذاعي، أن الوزارة بدأت تنفيذ برنامج دعم مباشر للمزارعين العائدين إلى أراضيهم، بهدف مساعدتهم على تنظيف الأراضي وتهيئتها تمهيداً لإعادة تأهيلها، على أن تتوسع هذه المرحلة لاحقاً لتشمل إعادة تأهيل البنى التحتية الزراعية، بما فيها شبكات الري وبرك المياه والبيوت البلاستيكية وسائر المرافق الإنتاجية.

وفي ما يتعلق باستئناف التصدير إلى دول الخليج، أكد الهاني أن العقبات الأساسية التي واجهت الصادرات اللبنانية تمت معالجتها، وأن منصات الحصول على أذونات التصدير أصبحت مفتوحة أمام لبنان، لافتاً إلى استمرار التواصل مع الجانب السعودي لمعالجة بعض المسائل المرتبطة بمواصفات الشاحنات.

وأعرب عن أمله في أن يشهد الأسبوع الحالي انطلاق حركة الشحن البري إلى المملكة العربية السعودية بوتيرة متصاعدة، بما يسهم في إعادة تنشيط الصادرات الزراعية اللبنانية إلى الأسواق الخليجية.

المصدر: وكالات