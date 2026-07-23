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   8 صفر 1448   
   بيروت 15:12
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    إعلام العدو: تُواصل المزيد من المدن في أنحاء البلاد اتخاذ قرار بفتح الملاجئ رغم عدم حدوث أي تغيير في تعليمات قيادة الجبهة الداخلية

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