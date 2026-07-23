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    تقارير مصورة

    تقرير مصور | تشييع فقيد الجهاد والمقاومة حسين قانصوه في الهرمل

    شيّع حزب الله وجمهور المقاومة الإسلامية في مدينة الهرمل فقيد الجهاد والمقاومة حسين جعفر قانصوه “أبو زينب”، في موكب حاشد شارك فيه أهالي المدينة وفعالياتها.

    وانطلق موكب التشييع من أمام حسينية الإمام الحسين (ع) في حي البيادر، تقدّمته الفرقة الموسيقية والفرق الكشفية التابعة لكشافة الإمام المهدي (عج)، إضافة إلى حملة صور القادة.

    وسلكت مسيرة التشييع الشارع الرئيسي في الهرمل، بمشاركة عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب إيهاب حمادة، وعدد من علماء الدين والفعاليات والأهالي، الذين حملوا النعش الطاهر ورددوا اللطميات الحسينية وشعارات التكبير والتهليل.

    واختُتمت مراسم التشييع في روضة الهرمل، حيث أُقيمت الصلاة على الجثمان الطاهر قبل مواراته في الثرى.

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