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   8 صفر 1448   
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    محافظة القدس: 1300 مستوطن يتقدمهم وزير الامن القومي الصهيوني إيتمار بن غفير يقتحمون المسجد الاقصى في تصعيد خطير

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