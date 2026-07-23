بالفيديو | ثلاث قواعد أمريكية في الكويت تُستهدف مجدداً بهجمات طائرات مسيرة تابعة للجيش الإيراني

أعلن الجيش الإيراني تنفيذ هجمات بطائرات مسيّرة استهدفت ثلاث قواعد عسكرية أميركية في الكويت، ضمن المرحلة الثالثة والعشرين من عملية “البرق”.

وقال بيان العلاقات العامة للجيش الإيراني إن الهجمات جاءت رداً على ما وصفه باستمرار “العدوان الأميركي”، موضحاً أن الاستهداف طال مستودعات الذخيرة والإمداد في قاعدة الدوحة، وخزانات الوقود في قاعدة علي السالم، إضافة إلى مستودع للذخيرة في معسكر عريفجان.

وأكد الجيش الإيراني، بحسب البيان، استمرار ما وصفه بالثبات في مواجهة الولايات المتحدة، مشدداً على أهمية تعزيز الوحدة والتكاتف الداخلي تحت شعار “إيران كلها لإيران”.